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إنفاذا لتوجيهات القيادة.. وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين من ووهان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف ومتابعة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وصلت أمس الطائرة الخاصة التي تقل الطلبة السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، حيث جرت عملية الإجلاء من المنطقة الموبوءة بجهود دقيقة وموفقة، بالتعاون مع السلطات الصينية التي أبدت تعاونا كاملا مع سفارة السعودية لدى الصين، حيث تولت وزارة الصحة استقبالهم واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات. وتأتي عملية إجلاء الطلبة السعوديين ضمن الخطط والتدابير الاحترازية التي وضعتها وزارة الخارجية لمتابعة وضع المواطنين السعوديين في الصين، إثر الحالة الصحية المتمثلة بفايروس كورونا الجديد، وبذلك يكون معظم السعوديين الموجودين في الصين غادروها، خاصة الأسر والطلبة المقيمين ومنسوبي الجهات الحكومية، فيما تستكمل وزارة الخارجية إجلاء ما بقي من الموجودين على الأراضي الصينية ومتابعة خروجهم حالة بحالة.



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