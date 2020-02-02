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ترك 7 آلاف متر سيراميك لـ 3 سنوات داخل مستشفى في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

فتح إهمال طلبية من السيراميك تعادل 7000 م وتركها مكشوفة داخل سكن مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة تحقيقا من قبل صحة جدة، وذلك بعد تعرض بعضها للتلف بسبب العوامل المناخية (الشمس والأمطار والرطوبة).

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وبحسب ما علمته «مكة» فإن الطلبية مهملة منذ نحو ثلاث سنوات دون تركيبها في الوحدات السكنية التي اعتمد مشروع الترميم فيها، ونظرا لحاجة الوحدات السكنية بقسم العازبات في المستشفى إلى استبدال الفينيل القديم بسيراميك، اعتمد طلب 7000 م من السيراميك و1500 م من الغراء، وبقيت الكمية متروكة على الأرض دون تركيبها في السكن وتعرض الغراء وبعض السيراميك للتلف بسبب عوامل المناخ، في حين بقي سكن العازبات على حاله بدون أي ترميم.

في المقابل أوضحت صحة جدة للصحيفة أن الكمية المطلوبة توجد داخل السكن الداخلي للمستشفى لتركيبها في سكن المستشفى، وهي في مكان آمن، وما زالت في حالة جيدة داخل السكن الذي توجد به حراسات أمنية، مشيرة إلى جدولة الاستخدام للاستفادة منه.

وأضافت أن هناك تأخيرا في تركيب السيراميك، وذلك لوجود أسباب عدة، منها عدم جاهزية الموقع وأعمال وتركيبات أخرى، ومتى ما انتهت سيتم الشروع على الفور في تركيب السيراميك، لافتة إلى أن قيمة السيراميك والغراء الموردة للمستشفى لم تحصل إلى الآن، حتى تستوفى جميع الاشتراطات النظامية وفق نظام المنافسات الحكومية المتبعة، مؤكدة أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع منذ أشهر لمعرفة المتسبب في هذا التأخير، وبالتالي اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة بحقه.