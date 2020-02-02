قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارا وزاريا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين.
وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة «اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية» في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية، والموزعون، والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2018.
كما ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تخالف القرارات.
المرحلة الأولى:
توطين 20% بدءا من 01/ 12 / 1441
المرحلة الثانية:
توطين 30 % ابتداء من 01 / 12 / 1442
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