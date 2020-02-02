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14 يوما عزل احتياطي للقادمين من الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استقبلت وزارة الصحة عشرة طلاب سعوديين، بعد إجلائهم من منطقة ووهان الصينية، عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وبإشراف ومتابعة من وزير الخارجية، حيث هبطت الطائرة صباح أمس في الرياض، بعد التنسيق التام مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة في الصين، التي أنهت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة هناك، وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم وتأمين سلامتهم.

وأوضحت الوزارة أنه جرى نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب جهز بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة، حيث سيجري عزلهم احتياطا لمدة أسبوعين حتى التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم، لضمان عدم انتقال المرض لأشخاص آخرين في حال إصابتهم، وذلك في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة لفيروس كورونا المستجد، وأعادت التأكيد وطمأنة المواطنين والمقيمين بأنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة في المملكة.

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ووفرت وزارة الصحة أطقما طبية على مدار الساعة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تتلقى رحلات مباشرة وغير مباشرة من الصين، كما تمكن المختبر الوطني التابع للصحة من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي، منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين، وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية أنها فاشية دولية.

وتتمتع المملكة بخبرة واسعة وتجربة ثرية في مكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مواسم الحج والعمرة واستقبال ملايين الأشخاص خلالها من مختلف أنحاء العالم.

الحالات المفحوصة من 20 يناير - 2 فبراير

62 عينة فحصت وجميعها سالبة

3152 مسافرا قادما عبر الرحلات الجوية المباشرة من الصين

868 مسافرا قادما عبر الرحلات الجوية غير المباشرة

أرقام منظمة الصحة العالمية