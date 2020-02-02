شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
استقبلت وزارة الصحة عشرة طلاب سعوديين، بعد إجلائهم من منطقة ووهان الصينية، عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وبإشراف ومتابعة من وزير الخارجية، حيث هبطت الطائرة صباح أمس في الرياض، بعد التنسيق التام مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة في الصين، التي أنهت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة هناك، وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم وتأمين سلامتهم.
وأوضحت الوزارة أنه جرى نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب جهز بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة، حيث سيجري عزلهم احتياطا لمدة أسبوعين حتى التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم، لضمان عدم انتقال المرض لأشخاص آخرين في حال إصابتهم، وذلك في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة لفيروس كورونا المستجد، وأعادت التأكيد وطمأنة المواطنين والمقيمين بأنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة في المملكة.
ووفرت وزارة الصحة أطقما طبية على مدار الساعة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تتلقى رحلات مباشرة وغير مباشرة من الصين، كما تمكن المختبر الوطني التابع للصحة من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي، منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين، وقبل إعلان منظمة الصحة العالمية أنها فاشية دولية.
وتتمتع المملكة بخبرة واسعة وتجربة ثرية في مكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مواسم الحج والعمرة واستقبال ملايين الأشخاص خلالها من مختلف أنحاء العالم.
الحالات المفحوصة من 20 يناير - 2 فبراير
- 62 عينة فحصت وجميعها سالبة
- 3152 مسافرا قادما عبر الرحلات الجوية المباشرة من الصين
- 868 مسافرا قادما عبر الرحلات الجوية غير المباشرة
أرقام منظمة الصحة العالمية
- 14561 إجمالي الحالات المؤكدة عالميا
- 14386 حالة داخل الصين
- 175 حالة خارج الصين
- 305 حالات وفاة
كانت هذه تفاصيل خبر 14 يوما عزل احتياطي للقادمين من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.