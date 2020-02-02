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أول إغلاق لمدينة خارج مقاطعة هوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عواصم

أعلنت السلطات الصينية أمس عن إجراءات جديدة لإغلاق مدينة ونجو التي يقطنها تسعة ملايين نسمة وتقع على الساحل الشرقي للصين، في أول حالة تمتد فيها تدابير الحجر الصحي إلى خارج مقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي فايروس كورونا المتحور الجديد.

وتشمل الإجراءات غلق الطرق وفرض قيود على حركة السكان، وفقا لبيان أصدرته حكومة ونجو.

ولن يسمح للعائلات سوى بإرسال فرد واحد من العائلة خارج المنزل كل يومين لشراء الضروريات. وتم نصح السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا لطلب العلاج الطبي أو لأسباب مماثلة.

وخصصت الصين 1,2 تريليون يوان ما يعادل 173 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا. وأعلن المصرف المركزي الصيني أمس في بيان أنه سيطلق العملية اليوم، بعد انتهاء عطلة رأس السنة الصينية التي مددت جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على سيولة معقولة ووفيرة في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر.

15 إصابة في كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في كوريا الجنوبية أمس، حيث سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 15 حالة.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالتي إصابة لمواطنين يبلغان من العمر (28 عاما) و(43 عاما)، بينما الحالة رقم 14 تعود لامرأة صينية (40 عاما) زوجة رجل جرى التأكد من إصابته بالمرض أمس الأول.

وأوضح المركز أنه يتعقب تحركات جميع المرضى لتحديد الأماكن التي ذهبوا إليها والأشخاص الذين تعاملوا معهم.

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من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سيه-كيون إن البلاد ستمنع دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، مضيفا أن حظر الدخول سيبدأ غدا.

احترازات في نيوزيلندا

فرضت نيوزيلندا إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا، إذ فرضت على مواطنيها والمقيمين الدائمين العائدين إليها الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند وصولهم إلى البلاد.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أردرن أمس أن بلادها فرضت حظرا مؤقتا على دخول الأجانب القادمين من الصين أو الذين توقفوا بها مؤقتا أثناء السفر.

وقالت أردرن في بيان أمس «من المهم بشكل حيوي أن نحمي مواطني نيوزيلندا من الفايروس، وأن نقوم بدورنا في المجهود العالمي لاحتوائه»، مضيفة أن نيوزيلندا بوابة إلى المحيط الهادئ، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار خلال عملية صنع القرار.

ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا حتى الآن.

أول وفاة بالفلبين

أعلنت الفلبين أمس تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما تعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي في مؤتمر صحفي «المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاما، توفي أمس الأول بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي».

وأضاف أنه خلال فترة إدخال المريض تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.