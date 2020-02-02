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طيور البادجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم هواة تربية طيور البادجي، نظم مكتب البيئة والمياه والزراعة في الأحساء بالتعاون مع النادي السعودي لطيور البادجي، المعرض الثاني لطيور البادجي، حيث بلغ عدد المشاركين 63 عضوا، ونحو 430 طيرا، بمختلف فصائل وأنواع البادجي، والتي تم إنتاجها من قبل النادي وأعضائه.



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