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القويحص يطلع على أعمال البنى التحتية في مخططات ولي العهد والعسيلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس، الخدمات البلدية ومشاريع تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في مخططات ولي العهد ومخطط العسيلة، وعددا من المواقع بالعاصمة المقدسة.

وناقش القويحص الخطط المستقبلية لتنفيذ أعمال البنى التحتية المتعلقة بالطرق والإنارة وأعمال درء مخاطر مياه الأمطار والسيول، التي قد تنجم في مواسم الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم مواقع وأحياء متفرقة بمكة المكرمة.

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والتقى خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع إلى متطلباتهم، واعدا بتحقيق كل ما يمكن أن يساهم في تقديم أفضل الخدمات البلدية لهم.

كما بحث عقب الجولة عددا من المواضيع المتعلقة بمشاريع درء السيول وبعض العقبات التي تواجه سير الأعمال المختلفة وعملية تذليل هذه العقبات وتلافي السلبيات، موجها ببذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تحقيق جميع احتياجات المواطنين، تماشيا مع توجهات وتطلعات ولاة الأمر لتقديم أفضل الخدمات البلدية.

وأشار إلى أن الأمانة تتابع مشاريعها بشكل مستمر لضمان إنجاز الأعمال وفق أفضل الطرق، ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور بالعاصمة المقدسة.