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حملة المطعم الصحي ترصد مخالفات بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة حملة مشتركة مع إدارة صحة البيئة بالشؤون الصحية بالطائف، تحت مسمى (المطعم الصحي)، والتي تهدف إلى تفعيل المشاركات والمبادرات المجتمعية ومتابعة الرقابة الصحية في محلات تداول الأغذية والمطاعم. واستهدفت الحملة أنشطة المطاعم والمطابخ والبوفيهات، ومحلات تحضير الوجبات السريعة ومراكز بيع التموينات، وشملت نحو 80 محلا جرى الوقوف عليها ورصد مخالفات صحية ونظامية. مخالفات مرصودة: تدني مستوى النظافة

سوء الحفظ والتخزين

انتهاء الشهادات الصحية

رصد بثور وجروح بأيادي العاملين

تدني مستوى أدوات التحضير

عرض منتجات منتهية الصلاحية



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