شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:58 مساءً, 2 فبراير 2020 م استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم, وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية بجمهورية كازاخستان داورين آبايف.

وجرى خلال الاستقبال؛ استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.