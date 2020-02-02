شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية:المملكة تقف مع الصين في ظرفها الاستثنائي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وعبّر سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، عن تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية فيما تمر به هذه الأيام في مواجهة فايروس كورونا الجديد، مقدمًا شكره الجزيل للسلطات الصينية على تعاونها الكبير في إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان الموبوءة، مشددا سموه على وقوف حكومة المملكة مع الصين في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي.