شكرا لقرائتكم خبر عن شغف شباب المملكة يبهر معلمي الجيتار الاجانب بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أكد كل من مدرب القيتار ستيفن ستارك و مدرب الكمان السيد جري (مدربون وفنانون من الولايات المتحدة الأمريكية ) على إعجابهم بمستوى الشغف و الإبداع الذي لمسوه من شباب و فتيات المملكة بالفنون و المسيقا، وعبروا في تصريحاتهم لليوم عن سعادتهم الغامرة لتجربة تقديم دروس موسيقية في المملكة خاصة المنطقة الشرقية حيث وجدتها تجربة مختلفة و يتطلعون بمثلها بالمستقبل ، تقام هذه الدورات في مقر الجمعية السعودية للثقافة و الفنون بالدمام كجزء من شراكة مع القنصلية الأمريكية بالظهران . وقد شهد الحصور اقبالا من كلا الجنسين خاصة الفتيات اللواتي كن أكثر عددا ، وقد عبر المشاركون عن حماسهم لهذه التجربة التي تربطهم بمدربين محترفين في الفنون التي يعيشونها و يرغبون تعلم المزيد عنها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شغف شباب المملكة يبهر معلمي الجيتار الاجانب بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.