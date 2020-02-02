شكرا لقرائتكم خبر عن شغف شباب المملكة يبهر معلمي الجيتار الاجانب بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وقد شهد الحصور اقبالا من كلا الجنسين خاصة الفتيات اللواتي كن أكثر عددا ، وقد عبر المشاركون عن حماسهم لهذه التجربة التي تربطهم بمدربين محترفين في الفنون التي يعيشونها و يرغبون تعلم المزيد عنها
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