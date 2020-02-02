شكرا لقرائتكم خبر عن «كفاءة»: ٥ عوامل تقلل استهلاك السخانات‬ للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

‫كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، عن 5 عوامل رئيسية تقلل من استهلاك الطاقة حال اتبعها المستهلك في السخانات، مبينا أن الأسباب هي: اختيار المستويات الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان عند درجة 60، إضافة للصيانة الدورية وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه لفترة طويلة.‬

‫وشدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» على ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية؛ لضمان التوفير في الاستهلاك، مشيرا إلى أن «سخانك يفزع لك» في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة. وأوضح البرنامج أن مكونات البطاقة الجديدة احتوت على قارئ الاستجابة السريع، الاستهلاك السنوي للطاقة، معامل كفاءة الطاقة EER، سعة التبريد، سعة التدفئة، معامل كفاءة الأداء، الرقم المرجعي للمواصفة، نوع المكيف، الاسم التجاري، رقم الموديل، بلد الصنع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.