مطار القاهرة يستقبل رحلة خاصة لإعادة المصريين من ووهان الصينية

تتوجه طائرة خاصة تابعة لمصر للطيران إلى مدينة ووهان الصينية، الأحد، لإعادة من يرغب من المصريين إلى البلاد، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الراغبين المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية.



وأفادت مصادر بمطار القاهرة الدولي بأن الطائرة تحمل على متنها فريقا طبيا متكاملا، تم اختياره من قبل وزارة الصحة المصرية، مشيرة إلى أن مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لن يسافر منه أحد، حرصا على سير الإجراءات الصحية المتبعة بمطار القاهرة الدولي.

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وأوضحت المصادر أنه تقرر إرسال الطائرة، الأحد، بعد الحصول على تصريح السفر للرحلة خاصة أنه لا يوجد طيران مباشر من القاهرة لمدينة ووهان.

وتتسع الطائرة لأكثر من 300 راكب بخلاف أطقم العمل، وسيتم اتخاذ كافة التدابير الصحية الأولية اللازمة فور استقبال المصريين القادمين من الصين.

كان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أعلن أنه في اجتماع مجلس الوزراء أمس الجمعة، تم مناقشة تفاصيل عودة المصريين من الصين، معلنا أنه لم يصب أي مصري موجود في الصين بالفيروس.

وأوضح سعد أن هناك إجراءات مهمة لما بعد العودة، حيث يتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوم تحت الملاحظة الدقيقة، بالإضافة إلى كل من تعامل معهم منذ دخولهم الطائرة وحتى منطقة الحجر الصحي.