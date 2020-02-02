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شكرا لقرائتكم لقاءات مع 2000 مسؤول تنتهي بتدشن منصة مسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أتت لتقديم خدمات إلكترونية تستهدف بعض الفئات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي، فيصل باخشوين، أن فكرة منصة مسار أتت لتقديم خدمات إلكترونية تستهدف الموظف الحكومي ومسؤول الموارد البشرية وصنّاع القرار.
وأضاف باخشوين خلال حفل تدشين منصة مسار، الذراع التقني لوزارة الخدمة المدنية: “قمنا بجولة حول مدن المملكة، زرنا سبع مناطق وتشرفنا بلقاء 2000 مسؤول موارد بشرية وموظف تقنية معلومات، بنينا منصة مسار بناءً على آراء وأفكار أتت من تحديات كانت تواجه الجهات الحكومية”.
من جهته، قال وكيل وزارة الخدمة المدنية لتطوير رأس المال البشري ماجد البتال: إن “النظام الإلكتروني في منصة مسار يضمن توافق الإجراءات والاعتمادات مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية”.
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