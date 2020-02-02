حريق بأحد مطاعم جازان بسبب زيت القلي

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، صباح اليوم الأحد، حريقًا في أحد المطاعم بمدينة جيزان، حيث كان الحادث بسبب عدم صيانة المدخنة؛ مما أدى إلى تراكم الزيوت.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي: إنه ورد بلاغ في تمام الساعة 10:16 صباحًا من اليوم الأحد يفيد بوقوع حادث حريق بأحد مطاعم مدينة جيزان في حي البلد، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة لموقع الحادث، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث كان عبارة عن حريق داخل مطعم، وتمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه واحتواؤه من قبل الفرق، حيث اقتصر الحادث على مدخنة المطعم فقط، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما تضرر فقط المطبخ داخل الموقع.

‏‎وتابع أنه بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن أسباب الحادث كانت بسبب تراكم وتجمع زيوت القلي بالمدخنة، والتي لم يتم صيانتها وتنظيفها بشكل دوري، علمًا بأن أنظمة الإنذار والإطفاء قد عملت بموقع الحادث بالشكل المطلوب، فيما تم إغلاق المطعم لحين عمل الصيانة اللازمة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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