هل يؤثر عداد الكهرباء على دعم حساب المواطن ؟

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن تأثير عداد الكهرباء ونقله من مكان إلى آخر على دعم البرنامج.

وقال حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة له عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن ذلك لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًّا، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

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وكان حساب متابعات الخليج 365 أمهل المستفيدين الذين لديهم مستندات منتهية الصلاحية بتحديثها وفق بيانات جديدة صادرة من الجهات الرسمية وحدد لذلك يوم 25 يناير الماضي كحد أقصى. وتتواصل عملية تحديث باقي بيانات المستفيدين على مدار العام، حيث يمكن تعديل بيانات الدخل والحالة الاجتماعية وعدد التابعين.. إلخ، في أي وقت وفق المستجدات.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن نتائج الأهلية للدفعة الـ27، فيما تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020، حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال، فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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