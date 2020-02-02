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الصحة تنفي ظهور أي حالة كورونا في المملكة

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2020-02-02

أكدت تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

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وقالت الصحة في بيان مقتضب لها: بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وكانت جامعة حائل نفت اليوم ما تم تداوله حول تسجيل إصابة بين طالبات الجامعة.

 

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