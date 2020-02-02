- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم الصحة تنفي ظهور أي حالة كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكدت تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة.
وقالت الصحة في بيان مقتضب لها: بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.
وكانت جامعة حائل نفت اليوم ما تم تداوله حول تسجيل إصابة بين طالبات الجامعة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنفي ظهور أي حالة كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.