فيديو.. شبان سعوديون يجرون صيانة حية لخطوط نقل الكهرباء

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2020-02-02 على ارتفاع يصل إلى 70 مترًا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نشرت الشركة السعودية للكهرباء مقطع فيديو لصقور الكهرباء وهم يقومون بعملية صيانة حية لخطوط نقل الكهرباء. وعلقت الشركة على المقطع بالقول: شبّان سعوديون على عربة الموصّل المعلقة، يُجرون عملية صيانة حية لخطوط نقل الكهرباء (380 ك. ف)، على ارتفاع يصل إلى 70 مترًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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