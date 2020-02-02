فيصل بن خالد يفتتح العيادات التخصصية الشاملة في رفحاء

2020-02-02

متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مبنى العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة رفحاء وتجول سموه في العيادات التي يبلغ عدد الملفات فيها 4373 ملفًا.

واطلع على التجهيزات المتقدمة التي تحتويها والأطقم الفنية المشغلة لها، مستمعًا إلى شرح مفصل عن الخدمات المقدمة من خلالها.

كما اطلع سموه على الخدمات التي تقدمها العيادات في تخصصات الطب العام، الأسرة، الباطنة والعيون، الطب النساء، الولادة والأسنان، وأقسام طبية مساعدة تشمل المختبرات الطبية والأشعة والصيدلية وخدمات المرضى.

وعبر سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن تمنياته للعاملين بالمركز التوفيق والنجاح، مؤكدًا سموه أهمية دور العيادات الشاملة التخصصية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة ‏وأفضل الخدمات العلاجية لمنسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وأسرهم، التي تكفل لهم خدمة صحية ميسرة، حاثًا على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات الطبية.

وأكد سموه دور العيادات التخصصية في رفع كفاءة الأداء الصحي والحد من الأمراض قبل تفاقمها، مشددًا على أهميتها في رفع جودة الخدمات الصحية وكفاءة الإنفاق المالي وخفض الحالات المحولة إلى خارج المنطقة.

من جانبه قدم مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة رفحاء المقدم عبدالرحمن خردلي الشكر لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على افتتاحه مبنى العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن.

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وأوضح أن العيادات تعمل وفق سياسات تقديم الرعاية الطبية الأولية وفق معايير جودة الرعاية الصحية وضمان أفضل تجربة علاجية للمريض لتنال رضى المستفيدين من الخدمات الطبية والرعاية العلاجية التي تقدمها العيادات الشاملة في المحافظة لتنظم إلى منظومة الرعاية الصحية والخدمة الطبية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية لمنسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وعوائلهم.

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