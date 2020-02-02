السعودية | سعوديون يصنعون الألعاب الإلكترونية.. هذه قصتهم

شكرا لقرائتكم سعوديون يصنعون الألعاب الإلكترونية.. هذه قصتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتمت جامعة الملك خالد، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، فعالية Global Game Jam، التي استمرت 3 أيام، بقاعة التدريب في الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتُعد فعالية Global Game Jam أكبر حدث عالمي في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، تشارك فيها 123دولة لاستكشاف القدرات وجمع المهتمين بهذا المجال، وتقام تزامناً في جميع أنحاء العالم لتوطين ودعم هذه القدرات الرقمية.

كما تجمع الفعالية المهتمين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من الجنسين، والذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً، لتبادل التجارب والتعبير عن مهاراتهم بطرق إبداعية عالمية واستكشاف عملية تطوير الألعاب سواء البرمجة أم التصميم التكراري أم التعبير الفني.

إلى ذلك أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات، محمد الصقر، أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مجتمع صناعة الألعاب والتدريب وعمل مشاريع مختلفة في هذا المجال، إضافة إلى تكوين صداقات عملية لديها تحدٍّ فكري لاستكشاف أدوات تكنولوجية جديدة، ومحاولة القيام بأدوار إبداعية في التطوير والتصميم واختبار المهارات اللازمة لصناعة ألعاب جديدة.