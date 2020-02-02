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عدن - ياسمين التهامي - كشف علماء من الولايات المتحدة الأمريكية عن قائمة تضم المنتجات التي تزيد مستوى هرمون الأنوثة، الإستروجين، في جسم الرجل.

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مشروب بسيط يزيد هرمون الأنوثة لدى الرجال .. يتناوله الكثير يوميًا دون معرفة مخاطره



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وقال العلماء إن مشروب البيرة يزيد من هرمون الإستروجين الأنثوي لدى الرجال، ما يؤدي إلى زيادة سريعة في الوزن ووقف نمو الشعر في الجسم.

أجرى الخبراء دراسة على مجموعة من الرجال تتراوح أعمارهم من 30 إلى 55 سنة، حيث تم إعطاؤهم مشروبي البيرة والقهوة. وتبين أن مشروب القهوة أيضا له تأثير على هرمون الإستروجين.

وبعد تناول الشخص كوبا واحدا يوميا كانت الرغبة الجنسية تزداد لديه، بينما كان التأثير معاكسا، عند تناول أكثر من ذلك في اليوم الواحد.

كما أعلن الخبراء أن مستويات هرمون الأنوثة تزداد بشكل كبير لدى الرجال في حال تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية السكرية، حيث يعود سبب زيادة هرمون الإستروجين إلى احتواء هذه المشروبات على كمية كبيرة من الكافيين، وفق موقع "وان".

ونصح الأطباء بالتخفيف من تناول الأسماك الدهنية والحليب والخبز الأبيض والذرة وزيت بذور الكتان، حيث إن جميع هذه المنتجات تؤثر على مستوى الإستروجين في جسم الرجل وتؤدي إلى ارتفاعه بشكل كبير.