شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم معادي على قوات الشرعية اليمنية في جبهة نهم .. وطيار سعودي يحولهم إلى شواية على الفحم!! والان مع التفاصيل

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