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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر أردنية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يزور عمّان هذا الشهر، في زيارة هي الأولى له منذ العام 2014.

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برغم استمرار المقاطعة.. أمير قطر يزور المملكة بشكل علني لأول مرة منذ سنوات (تفاصيل)



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ونقل موقع "مدار الساعة" الأردني عن مصادر رفيعة، قوله إن "الزيارة التاريخية تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية".

وكانت وسائل إعلام أردنية وقطرية تحدثت عن قرب زيارة تميم إلى عمّان، بعد تعيين عمّان والدوحة سفراء فوق العادة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبعد عودة السفراء، قالت صحف أردنية إن الملك عبد الله الثاني هاتف أمير قطر، وتحدثا عن تعزيز العلاقات بين الطرفين.



وخلال الأسابيع الماضية، شهدت العلاقات بين البلدين تنسيقا رفيعا لا سيما على المستوى العسكري، بلقاءات عديدة بين قادة الجيش، والملحقين العسكريين الأردنيين والقطريين.

وكانت الأردن خفّضت تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، تزامنا مع قطع دول خليجية ومصر علاقاتها مع قطر في العام 2017.