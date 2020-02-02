شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الطفل اليمني الذي كفلة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وخصص له راتب شهري 5ألف ريال وسيارة.. شاهد كيف نكر الجميل والمعروف !! (فيديو) والان مع التفاصيل

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