استعادة 70 كم2 من الأراضي الحكومية في خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني، أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية تندحة الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، ضبطت تعديات على أراضٍ حكومية بخميس مشيط على مساحة تقدر بنحو 70000 متر مربع تقريبا، وذلك في الصفية التابعة لبلدية تندحة الفرعية، وهي عبارة عن عقوم ترابية حيث تم إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات، مؤكداً أن البلدية تحرص على احتواء مشكلات التعديات والإحداثات منذ بدايتها وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين، ودعا المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940.



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