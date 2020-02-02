السعودية اليوم / مقتل 62 مدنيًا في هجمات مسلحة بالكونغو الديمقراطية



كنيشاسا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية اليوم أن جماعات مسلحة قتلت 62 مدنيًا في أحدث سلسلة هجمات شنتها ضد تجمعات سكنية في شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن حكومة الكونغو أن مسلحي القوات الديمقراطية المتحالفة قتلوا ما لا يقل عن 62 مدنيًا في سلسلة هجمات نفذوها خلال نهاية الأسبوع الماضي، في مناطق عدة بشرق البلاد، حيث يشن الجيش النظامي حملة على المتمردين.

وأضاف أن الجيش يفكك شبكات المتواطئين والوكلاء الآخرين بفضل المعلومات التي قدمها المعتقلون من مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكر أن "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التي وصلت للكونغو الديمقراطية من أوغندا في تسعينات القرن الماضي، تمكنت من النجاة من حملات متكررة شنتها القوات الكونغولية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ضدها، وقامت بردود فعل انتقامية ضد المدنيين.

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19:54ت م

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