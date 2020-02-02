السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنظم فعالية اليوم المفتوح لمبادرة "شرقية خضراء"



الدمام 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

نظمت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة الخدمات أمس, فعالية اليوم المفتوح لمبادرة "شرقية خضراء" بالواجهة البحرية بالدمام, بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، وعدد من المسؤولين بالأمانة، والمختصين.

وتهدف الأمانة من إقامة الفعالية إلى تعزيز ثقافة الوعي بأهمية التشجير، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية المبادرة ونتائجها الإيجابية، كما حرصت على وضع أنشطة وبرامج وفعاليات في اليوم المفتوح تتماشى مع أهداف مبادرة "شرقية خضراء" التي نجحت في زراعة 200 ألف شتلة، وأدرجت الأمانة عدداً كبيراً من الأنشطة والبرامج المتنوعة، التي استهدفت جميع أفراد الأسرة، من بينها فعاليات فنية ومسرحية وحركية وإنشاديه ومسابقات ومحاضرات توعوية، ركزت على أهمية التشجير في تجميل المدن، والمحافظة على البيئة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن مبادرة "شرقية خضراء" تعمل وفق الخطة وتحقق أهدافها، وذلك من خلال النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال ثلاثة أشهر في مناطق مختلفة من المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس والجامعات في المنطقة ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

وشهدت المبادرة تفاعلا كبيرا من الجهات المشاركة، التي بلغ عددها 36 جهة، كما شهدت مشاركة فاعلة من مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى المتطوعين المشاركين في تشجير الشوارع بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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19:54ت م

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