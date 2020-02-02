

الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم, وزير الإعلام والتنمية الاجتماعية بجمهورية كازاخستان داورين آبايف.

وجرى خلال الاستقبال؛ استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.

// انتهى //

19:49ت م

0218





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.