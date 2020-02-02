السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يعقد جلسته الحوارية الدورية الثالثة مع مدير السعودية اليوم الشؤون الصحية بالمنطقة غداً



سكاكا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

يعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاستقبال الكبرى بقصر سموه غدًا الجلسة الحوارية الدورية الثالثة مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

وستتضمن الجلسة إطلاع المواطنين على المشاريع الصحية بالمنطقة ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى فتح باب النقاش مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول تلك المشاريع .

يذكر أن سمو أمير منطقة الجوف قد وجه في السابق إلى تخصيص يوم من كل شهر لعقد لقاء مفتوح مع المسؤولين بالمنطقة لإطلاع المواطنين على المشاريع ومناقشتها ، لما يملكه المواطن من حق المشاركة في بناء المجتمع ويكون لبنة بناء صالحة تسهم في السمو بتقديم الخدمات لأبناء هذا الوطن الغالي .

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19:10ت م

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