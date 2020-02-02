السعودية اليوم / افتتاح الملتقى الإرشادي الأول تحت شعار "نحو إرشاد متميز "بتعليم الحدود الشمالية



عرعر 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

افتتحت اليوم ، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الحدود الشمالية نورة بنت عبدالعزيز الفايز فعاليات الملتقى الإرشادي الأول تحت شعار (نحو إرشاد متميز ) والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد -بنات- بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والمرشدات الطلابيات والذي يستمر لمدة يومين على مسرح الإدارات النسائية.

ويشمل الملتقى إقامة ورش عمل ومحاضرات تقدمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من جامعة الحدود الشمالية ومشرفات التوجيه والإرشاد والمرشدات الطلابيات في عدة محاور منها ، التوجيه والإرشاد الطلابي أهميته وإجراءاته وتطبيقه والتعريف بمهام وحدة الخدمات الإرشادية والاستراتيجيات الناجحة في دراسة حالة فردية والأسباب الاجتماعية للمشكلات الطلابية داخل المؤسسات التربوية ودور الثقافة التنظيمية الإدارية في مكافحة السلبية للطالبات و بصمة مرشدة وعرض تجارب ناجحة لمجموعة من المرشدات المتميزات في الميدان التعليمي.

// انتهى //

19:00ت م

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