السعودية اليوم / وزير الصحة العراقي يعلن وجود 63 طالبًا عراقيًا مع عوائلهم عالقين في مدينة "ووهان" الصينية ويؤكد العزم على إعادتهم



بغداد 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي جعفر صادق علاوي عن وجود 63 طالبًا عراقيًا عالقين مع عوائلهم في مدينة "ووهان" الصينية.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم سلامة جميع الطلبة العراقيين في مدينة" ووهان "الصينية من الإصابة بفيروس "كورونا" بحسب السلطات الصينية, متعهدًا بإعادتهم إلى البلاد بأقرب وقت ممكن.

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18:30ت م

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