السعودية اليوم / خبراء ومواطنون: ثمار حملة "شرقية بلا سيارات تالفة" تتوزع على الجوانب التجميلية والأمنية والبيئية



الدمام 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أشاد خبراء ومتخصصون بحملة "شرقية بلا سيارات تالفة"، التي أطلقها المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، وما تحققه من نتائج طيبة في العديد من المجالات الاجتماعية والأمنية والبيئية، داعين إلى أهمية تفعيل هذه الحملة على مستوى مناطق المملكة كافة، لما لها من أثر إيجابي.

وأوضح الدكتور سلطان الحربي المتخصص في تخطيط المدن، أن للحملة أهدافًا عديدة من ناحية المحافظة على المنطقة الشرقية من التشوهات المختلفة في مقدمتها السيارات القديمة والتالفة التي تركها أصحابها، حيث جرى إزالتها من أماكنها واستغلال مواقعها كمواقف للسيارات الأخرى.

من جانبه، أكد الخبير الأمني أحمد مباركي, أن حملة "شرقية بلا سيارات تالفة" لم تنطلق لأهداف جمالية فحسب، بل لأهداف أمنية, حيث يستغل المخالفون هذه السيارات كمأوى واستخدامها في تخزين المسروقات والممنوعات، داعيا إلى استمرار هذه الحملة إلى أن تحقق كامل أهدافها وتعميمها على مناطق المملكة لما لها من فوائد مهمة.

ورأى الخبير في شؤون البيئة الوليد الناجم, أن حملة " شرقية بلا سيارات تالفة" تعزز معايير المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن هذه السيارات تشكل خطراً بيئياً وتتسبب في تلويث البيئة لما تحويه من أوساخ وقاذورات متروكة منذ سنوات.

فيما أبدى مواطنون سعادتهم بنتائج حملة "شرقية بلا سيارات تالفة"، التي أطلقها المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية في الخامس من يناير الحالي، مشيرين إلى أن ما تحقق حتى هذه اللحظة يؤكد حرص المسؤولين في المجلس البلدي على تجميل أحياء المنطقة الشرقية بإزالة السيارات التالفة والقديمة عن شوارعها وميادينها.

وقال عيضة سالم: "حملة شرقية بلا سيارات تالفة، تعد من أهم الحملات التي نفذها المجلس البلدي، ويتفاعل معها المواطنون ويتابعون نتائجها، حيث تضرر الجميع من السيارات التالفة الموجودة في عدد من المواقع خاصة الضيقة منها".

من جانبه، قال عبد السلام حسين: "الحملة حتى هذه اللحظة، تؤكد أمراً واحداً، وهو أن مسؤولي المجلس البلدي حريصون على تحقيق كامل أهداف الحملة، التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية بنفسه، حرصاً منه على إزالة كل ما يفسد المنظر الجمالي للمنطقة الشرقية", مشيدا بما حققته من نجاح حتى الآن في إزالة الكثير من السيارات التالفة.

بدوره أوضح فيصل حاتم أنه كان يشكو من وجود السيارات في مدن وأحياء المنطقة الشرقية, ومع تنفيذ الحملة شعر الجميع بالكثير من الارتياح، خاصة أن الكثير منا يعاني من قلة مواقف السيارات.

فيما دعا زياد الرشيدي القائمين على الحملة إلى مواصلة فرق التفتيش والمراقبة أداء عملها إلى أن تحقق الحملة الأهداف المرجوة, لافتاً النظر إلى أن الحملة رفعت العديد من السيارات في أول أسبوعين لها، مما يؤكد حزمها وعزمها في معالجة ظاهرة القضاء على السيارات التالفة بآلية محكمة، مطالبا بأن تبقى الحملة وتستمر دون سقف زمني.

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18:28ت م

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