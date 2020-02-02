السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفير الصين لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفير الصين لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:24 مساءً, 2 فبراير 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وعبّر سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، عن تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية فيما تمر به هذه الأيام في مواجهة فايروس كورونا الجديد، مقدمًا شكره الجزيل للسلطات الصينية على تعاونها الكبير في إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان الموبوءة، مشددا سموه على وقوف حكومة المملكة مع الصين في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي.



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