شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مسؤول وخبير عالمي فى منتدى الأمن السيبراني ..الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف العاصمة الرياض بعد يوم غدٍ الثلاثاء أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- بمدينة الرياض ويستمر يومين.

ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في المنطقة في وقت يواجه فيه العالم مخاطر وتهديدات سيبرانية متزايدة تستدعي تضافر الجهود على المستوى الدولي لمواجهتها والحد من آثارها الأمر الذي يبرهن أهمية هذا الحدث الذي يشارك فيه أكثر من 100 مسؤول وخبير ومختص لمناقشة التحديات والمخاطر السيبرانية، وبحث الفرص التنموية والاستثمارية في مجال الأمن السيبراني.

وسيشهد المنتدى عددًا من الجلسات حول موضوع حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة تناقش سبل حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة من المخاطر السيبرانية، ويشمل ذلك البنى التحتية الحساسة في مجالات الطاقة والاتصالات والمدن الذكية بالإضافة إلى استعراض مشهد تهديدات الأنظمة الصناعية السيبرانية لعام 2019، وبحث الدروس المستفادة من سجل الحوادث السيبرانية.

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وسيشارك في تلك الجلسات مجموعة من المتحدثين البارزين يشمل ذلك رؤساء تنفيذيون لثلاث من كبرى شركات العالم في مجال النفط وهي شركة أرامكو، وشركة شلمبرغير، وشركة إيكر، علاوة على كبار مسؤولي الأمن السيبراني في عدد من تلك الشركات، ونخبة من القياديين ومسؤولي الأمن السيبراني في عدد من الشركات والمنظمات الدولية في مجال الاتصالات مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة سامسونج وشركة بي تي وشركة إيريكسون والمنظمة العالمية للاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، فضلاً عن عدد من مسؤولي حماية البنى التحتية الوطنية الحساسة في جهات حكومية في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والهند، وكوريا الجنوبية، وإستونيا.

ويتضمن برنامج المنتدى العديد من الجلسات التي تناقش أبرز التوجهات التقنية في خدمات ومنتجات الأمن السيبراني سيشارك فيها رؤساء وقياديون في عدد من كبرى شركات العالم في مجال الأمن السيبراني، وأخرى تناقش محور صناعة الأمن السيبراني وسبل دعم وتشجيع الابتكار والاستثمار في مجال الأمن السيبراني ودور الأمن السيبراني في تمكين النمو الاقتصادي عموما والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، يشارك فيها عدد من أصحاب المعالي الوزراء بالإضافة لمتحدثين بارزين من شركات الأمن السيبراني وتقنية المعلومات وعدد من الشركات العالمية المختصة في الاستثمار وريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني.

إلى جانب ذلك، يشهد المنتدى كذلك جلسات لمناقشة تطوير المهارات وإعداد الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني وسُبل سد الفجوة في القوى العاملة الحالية والمستقبلية، بالإضافة لجلسات حول مواضيع حماية الأطفال في شبكة الانترنت. وستشهد أعمال المنتدى أيضا جلسات للحديث عن الأمن السيبراني في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية بالإضافة إلى موضوع مشاركة وتمكين المرأة في الأمن السيبراني ومساهمتها في سد الفجوة في هذا المجال.