شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث العلاقات الثنائية مع سفير روسيا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.