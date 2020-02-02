شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام: تحويل هيئة الصحفيين إلى «الإعلاميين» والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت وزارة الإعلام تحويل هيئة الصحفيين لهيئة الاعلاميين لتتمكن من حمايتهم بالتعاون مع مكاتب محاماة معروفة وقالت الوزارة أنهه سيتم تحديد ٣ مواقع لاحياء سكنية للاعلاميين ، كما سيتم منح مميزات للاعلاميين وتخفيضات منها ١٥% على الطيران .

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