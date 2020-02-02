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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1235 حقيبة شتوية في كشمير وجلجت والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 460 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,300 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
كما وزع المركز 775 حقيبة شتوية في مديرية شيقر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,875 فردا من الأطفال والنساء وكبار السن.
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