ليفربول يكتسح ساوثهامبتون.. و4 أرقام مميزة لمحمد صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، تألقه بعدما ساهم في انتصار فريقه الكبير على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد" بالجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، استمر ليفربول في التحليق وحيداً بصدارة البريمييرليج، بعدما رفع رصيده إلى 73 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي تنتظره مباراة صعبة، الأحد، ضد توتنهام.

على الجانب الآخر، استقر ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وبعد شوط أول سلبي، نجح ليفربول في تسجيل 4 أهداف بالشوط الثاني عبر أليكس أوكسليد تشامبرلين والقائد جوردان هندرسون وصلاح بالدقائق 47 و60 و72 و90.

وبتسجيله ثنائية ضد ساوثهامبتون، حقق صلاح 4 أرقام مميزة، أولها أنه أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً على ملعب فريقه بالبريمييرليج هذا الموسم برصيد 12 هدفاً.

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ورفع صلاح رصيده من الأهداف في البريمييرليج بشكل عام إلى 70 هدفاً، متخطيا الأوروجواياني لويس سواريز نجم "الريدز" السابق وبرشلونة الإسباني الحالي، صاحب الـ69 هدفاً.

فضلاً عن ذلك، فإن صلاح منذ انضمامه لليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، بات ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بـ44 هدفاً على ملعب فرقهم بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا)، وذلك بالتساوي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، وخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة (51 هدفاً).

وخلال 50 مباراة خاضها صلاح على أرضية ملعب فريقه ليفربول، استطاع أن يسجل 44 هدفاً، كما أنه لم يتعرض لأي خسارة مع "الريدز" على "أنفيلد" بواقع 41 انتصاراً و9 تعادلات.

يذكر أن صلاح رفع رصيده من الأهداف في كل البطولات هذا الموسم إلى 18 هدفاً خلال 33 مباراة خاضها بكل المسابقات.

