شكرا لقرائتكم تقلبات جوية من الاثنين حتى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-02 متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد المملكة تقلبات جوية على بعض المناطق من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء 2020/02/05. وأشارت التوقعات، بمشيئة الله تعالى، إلى تأثير كتلة باردة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري. ولفتت الأرصاد إلى أنه سيتم التنويه عن هذه الحالة لاحقًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد المملكة تقلبات جوية على بعض المناطق من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء 2020/02/05. وأشارت التوقعات، بمشيئة الله تعالى، إلى تأثير كتلة باردة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري. ولفتت الأرصاد إلى أنه سيتم التنويه عن هذه الحالة لاحقًا.

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