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شكرا لقرائتكم تقلبات جوية من الاثنين حتى الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-02
متابعات الخليج 365 - الرياضتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد المملكة تقلبات جوية على بعض المناطق من يوم غد الاثنين إلى الأربعاء 2020/02/05. وأشارت التوقعات، بمشيئة الله تعالى، إلى تأثير كتلة باردة اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري. ولفتت الأرصاد إلى أنه سيتم التنويه عن هذه الحالة لاحقًا.
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