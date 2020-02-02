ماذا بعد تحديث حساب المواطن ؟

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2020-02-02 متابعات الخليج 365 - الرياض كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراء التالي لعملية إرفاق المستندات الحديثة خلال عملية تحديث البيانات التي انتهت الشهر الماضي. وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًا على سؤال من أحد المستفيدين قام بإرفاق المستندات : الرجاء الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة المستند والتحقق منه والرد بالقبول أو الرفض ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، إدارة المرفقات). وكان حساب متابعات الخليج 365 أمهل المستفيدين الذين لديهم مستندات منتهية الصلاحية بتحديثها وفق بيانات جديدة صادرة من الجهات الرسمية وحدد لذلك يوم 25 يناير الماضي كحد أقصى. وتتواصل عملية تحديث باقي بيانات المستفيدين على مدار العام حيث يمكن تعديل بيانات الدخل والحالة الاجتماعية وعدد التابعين.. إلخ في أي وقت وفق المستجدات. وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن نتائج الأهلية للدفعة الـ27 فيما تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل. وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل. ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراء التالي لعملية إرفاق المستندات الحديثة خلال عملية تحديث البيانات التي انتهت الشهر الماضي. وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًا على سؤال من أحد المستفيدين قام بإرفاق المستندات : الرجاء الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة المستند والتحقق منه والرد بالقبول أو الرفض ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، إدارة المرفقات). وكان حساب متابعات الخليج 365 أمهل المستفيدين الذين لديهم مستندات منتهية الصلاحية بتحديثها وفق بيانات جديدة صادرة من الجهات الرسمية وحدد لذلك يوم 25 يناير الماضي كحد أقصى. وتتواصل عملية تحديث باقي بيانات المستفيدين على مدار العام حيث يمكن تعديل بيانات الدخل والحالة الاجتماعية وعدد التابعين.. إلخ في أي وقت وفق المستجدات. وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن نتائج الأهلية للدفعة الـ27 فيما تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الـ28 استحقاق شهر مارس المقبل. وكان حساب متابعات الخليج 365 أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس 9 يناير 2020 حيث بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 28 استحقاق شهر مارس المقبل. ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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