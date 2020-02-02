شكرا لقرائتكم برنامج ترفيهي يجمع المراعي وأيتام إنسان بحلبة دوس كارتينج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-02 متابعات الخليج 365 - الرياض تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، أقامت المراعي مؤخرًا برنامجًا ترفيهيًا لأطفال جمعية إنسان الخيرية في حلبة دوس كارتينج بمشاركة 40 طفلًا من أطفال الجمعية استمتعوا بقيادة سيارات فورميلا “إيه” في أجواء من الحماسة والإثارة. ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين المراعي وجمعية إنسان الخيرية والذي يقام للعام الثاني على التوالي متضمنًا مكافآت مالية تشجيعية للأطفال، بمناسبة العودة للمدارس. قال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: “إنّ دعم جمعية إنسان الخيرية يأتي ضمن أولويات برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية إيمانًا من الشركة بالعائد الإيجابي الذي تحققه برامج الجمعية لرعاية الأيتام والاستثمار في طاقاتهم المتنوعة”. جدير بالذكر أنّ شركة المراعي تدعم سنويًا أكثر من 300 جمعية خيرية مختلفة النشاطات في المملكة العربية تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، أقامت المراعي مؤخرًا برنامجًا ترفيهيًا لأطفال جمعية إنسان الخيرية في حلبة دوس كارتينج بمشاركة 40 طفلًا من أطفال الجمعية استمتعوا بقيادة سيارات فورميلا “إيه” في أجواء من الحماسة والإثارة. ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين المراعي وجمعية إنسان الخيرية والذي يقام للعام الثاني على التوالي متضمنًا مكافآت مالية تشجيعية للأطفال، بمناسبة العودة للمدارس. قال عبدالله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالمراعي: “إنّ دعم جمعية إنسان الخيرية يأتي ضمن أولويات برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية إيمانًا من الشركة بالعائد الإيجابي الذي تحققه برامج الجمعية لرعاية الأيتام والاستثمار في طاقاتهم المتنوعة”. جدير بالذكر أنّ شركة المراعي تدعم سنويًا أكثر من 300 جمعية خيرية مختلفة النشاطات في المملكة العربية السعودية ، إيمانًا منها بأهمية دعم جهود التنمية المجتمعية وأثر ذلك في إحداث استدامة في العمل الاجتماعي التنموي.

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