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شكرا لقرائتكم صور.. عزل الطلاب القادمين من الصين احترازيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم استقبال (١٠) طلاب سعوديين قادمين من الصين وعزلهم احترازيًا لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة لفيروس كورونا الجديد.
الجدير بالذكر أن السلطات الصينية، كشفت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصًا إضافيًا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضًا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.
وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودًا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا.
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