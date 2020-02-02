سفير السعودية بالصين يعلن حقيقة إصابة سعوديين بفيروس كورونا الجديد

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد، أنه لم يتم تسجيل أي اصابة لأحد من مواطنيها في الصين بفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة المئات، وإصابة الآلاف من كافة الجنسيات في العالم، في وقت قررت المملكة إجلاء مواطنيها وخاصة الطلبة.

ونفى تركي بن محمد الماضي سفير السعودية لدى الصين، اليوم الأحد، تسجيل السفارة أيّ إصابة لمواطن سعودي في المدن الصينية بفيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى إجلاء من 95 إلى 98 في المائة من الطلبة السعوديين وعودتهم إلى المملكة، لافتاً إلى أنَّهم يتعاملون مع كل أسرة ووضعها على حدة، لتأمين مغادرة الجميع.

وقال السفير الماضي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أمس، إنَّهم في إجراءات متتابعة لإخلاء جميع الطلبة، مشيراً إلى أن النساء والأطفال تمت مغادرتهم بنسبة 100 في المائة، حسب المسجل لديهم في السفارة.

ونوه الى تكفل الحكومة السعودية بإصدار تذاكر طيران لكثير من المواطنين عبر السفارة والملحقية الثقافية لسرعة وتسهيل المغادرة، كما أعرب عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الاستجابة السريعة بإجلاء المواطنين، مشيراً إلى أن مغادرة المواطنين كانت اختيارية، حسب رغبتهم، وأن هناك رحلة يومية عن طريق مدينة غوانزو وقيام السفارة بتقديم كل المساعدات للمواطنين السعوديين من الطلاب والزائرين للصين، لإجلائهم وتسهيل عودتهم إلى المملكة.

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من جهنه، أشار السفير السعودي لدى الصين إلى أنَّ العدد الإجمالي المسجل لديهم في السفارة قرابة 800 سعودي غادر معظمهم إلى المملكة، مبيناً أن العدد المتبقي لا يتجاوز 100 شخص، من ضمنهم كوادر السفارة والملحقيات والقنصليات.

ولفت الماضي إلى متابعة السفارة حينها مجموعة من السعوديين في منطقة صينية لتوجههم إلى المطار وصعودهم للطائرة تأهباً للمغادرة. ونوه السفير بالتنسيق المميز مع الطيران المدني السعودي، مقدماً الشكر والعرفان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله للجهود الكبيرة التي بذلت لتسهيل مرور كل المواطنين وعودتهم إلى السعودية.

وأشار السفير الى أن بلاده سخرت كل إمكاناتها وأمنت للمواطنين أرقام وطرق التواصل لمغادرتهم الصين، وقيام السفارة بتوصيل عدد من المواطنين إلى المطار، لافتا إلى الإجراءات الجادة التي تقوم بها الحكومة الصينية للتعامل من هذا الفيروس الخطير.