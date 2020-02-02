كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، عن تأثر أجواء المملكة بموجة جديدة باردة نهاية الأسبوع. وقال المسند: اليوم متوقع استقرار جوي عام في عناصر الطقس، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة القادمة.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: متوقع أن تتأثر السعودية بموجة باردة جديدة، قد تبدأ خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذروتها منتصف الأسبوع القادم تقريبًا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر المسند يكشف تفاصيل موجة باردة جديدة تضرب مناطق المملكة.. ويحدد موعدها وذروتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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