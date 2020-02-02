مدني جازان: حريق مستودع سوق صبيا الداخلي بسبب التمديدات الكهربائية -صور

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان أن السبب الرئيس وراء الحريق الذي نشب أمس بأحد المستودعات بسوق صبيا الداخلي كان تماسًّا كهربائيًّا في التمديدات الكهربائية للمستودع.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه وردنا بلاغ مساء أمس السبت عن حريق بمستودع بالسوق الداخلي بمحافظة صبيا، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بسكويت بمساحة 10*15 م٢، وتمت السيطرة على الحريق واحتوائه من قِبل الفرق قبل انتشاره. وبيّن أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية للمستودع. وأشار “الغامدي” إلى أن الحادث لم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد.
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