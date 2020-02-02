

القريات 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مكتبه اليوم، رئيس وأعضاء جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات التي صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية

بتأسيسها مؤخراً بالمحافظة لأهمية هذه الجمعية ودورها الريادي بخدمة مرضى السرطان.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن الريض العنزي وصاحب المبادرة محمد العليان الأهداف العامة من تأسيس الجمعية المتمثلة في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى السرطان وذويهم وتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن المرض وطرق علاجه, بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والحد من أخطار مرض السرطان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وبين الدكتور العنزي أن هناك ورش عمل ستنطلق قريباً بالتعاون مع جامعة الجوف وصحة القريات وهيئة الغذاء والدواء وبرنامج المدن الصحية بمشاركة عددا من الأشخاص الذين مروا بهذا المرض وحضور ذويهم ليتم بعد ذلك إقرار الخطة التشغيلية للجمعية التي من خلالها ستنطلق مجموعة من مبادرات الشركات المجتمعية واستغلال جميع ما هو متاح لخدمة أبناء القريات.

وبارك محافظ القريات هذه المبادرة بإنشاء الجمعية, مؤكدا ضرورة تحقيق الأهداف وفق الرؤية الطموحة والرسالة الهادفة التي تحقق تطلعات المملكة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المتمثلة في التوسع بتفعيل البرامج والمبادرات الوطنية والجمعيات المتخصصة .

// انتهى //

16:33ت م

0161





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / محافظ القريات يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.