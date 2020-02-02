السعودية اليوم / بلدية الوجه تواصل حملاتها الرقابية على المحلات التجارية



الوجه 08 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة الوجه ممثلة بإدارة الخدمات وقسم الرقابة الصحية جولاتها التفتيشية المفاجئة لعدد من المحلات ومحلات الملابس والمطاعم، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى استيفائها الاشتراطات.

حيث قام قسم الخدمات بـ" 175 " جول ميدانية على المنشآت الغذائية خلال الأسبوع الماضي شملت 6 مخالفات واغلاق 4 محلات ومصادرة 36 كيلوجراما من المواد الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر وسيئة الحفظ ، وطبقت بحق المخالفين الأنظمة والتعليمات.

من جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي , حرص البلدية على تكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم, ومتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة.

وأشار إلى أن تلك الجولات مستمرة حيث إن هناك جولات مسائية مفاجئة على بعض المحلات التي تمارس نشاطها في الفترة المسائية حتى التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تُضبط.

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16:07ت م

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