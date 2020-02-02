السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل قيادات شركة آركو للاستقدام



الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، رئيس مجلس إدارة شركة آركو للاستقدام فهد الزوبع والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فيصل الوعلان والعضو المنتدب للشركة سعود الزوبع وذلك عقب تحقيق الشركة جائزة قصة نجاح من منصة لينكد إن العالمية .

واستعرض الزوبع في شرح موجز أهداف الشركة ومجالات مشاركاتها المجتمعية وتحقيقها للجائزة .

// انتهى //

16:06ت م

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