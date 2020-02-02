السعودية اليوم / الدولية للهجرة تقدم مساعدات لأكثر من 100 شخص في ليبيا



طرابلس 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تقديم مساعدات طبية لـ111 شخصًا في ليبيا بين مهاجرين ونازحين.

وبينت المنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن 111 مهاجرًا ونازحًا تلقوا مساعدات طبية بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، وفحص السل.

وأوضحت المنظمة أن فرقها الطبية قدمت مساعدات للنازحين داخليًا في تاجوراء، طرابلس، والمهاجرين المقيمين في مراكز الاحتجاز بزوارة والسكة وجنزور وضاهر الجبل.

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16:05ت م

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