السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل عميد كلية الشريعة والدراسات بالأحساء



الأحساء 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الشيخ الدكتور ياسر بن عبدالعزيز الربيع يرافقه عدد من منسوبي الكلية الذين قدموا لسموه تقريرًا عن مؤتمر الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 .

وفي مستهل الاستقبال رحب سمو المحافظ بالجميع، واطلع على تقرير مؤتمر الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء بالتعاون مع الجمعية

وأشاد سموه بالجهود التي بذلت من القائمين على المؤتمر ومخرجاته التي ألقت الضوء على نشر المعرفة الجغرافية ، ومواكبة اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 ، وأهمية السياحة كوسيلة للتنمية الاقتصادية، وتطوير الاستثمارات في الجانب السياحي في محافظة الأحساء, منوهاً بما يحظى به قطاع السياحة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

من جانبه أعرب الدكتور الربيع ومنسوبو الكلية عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، مؤكدين بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة

// انتهى //

15:51ت م

0147



الأحساء 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الشيخ الدكتور ياسر بن عبدالعزيز الربيع يرافقه عدد من منسوبي الكلية الذين قدموا لسموه تقريرًا عن مؤتمر الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 .وفي مستهل الاستقبال رحب سمو المحافظ بالجميع، واطلع على تقرير مؤتمر الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء بالتعاون مع الجمعية السعودية الجغرافية.وأشاد سموه بالجهود التي بذلت من القائمين على المؤتمر ومخرجاته التي ألقت الضوء على نشر المعرفة الجغرافية ، ومواكبة اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019 ، وأهمية السياحة كوسيلة للتنمية الاقتصادية، وتطوير الاستثمارات في الجانب السياحي في محافظة الأحساء, منوهاً بما يحظى به قطاع السياحة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.من جانبه أعرب الدكتور الربيع ومنسوبو الكلية عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، مؤكدين بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة// انتهى //15:51ت م0147

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